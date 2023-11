A Radio Bruno, durante la diretta dedicata all'alluvione in Toscana, ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Non possiamo noi firmare un decreto che sancisca il rinvio della partita. Faccio davvero fatica a comprendere la polemica politica sulla partita di stasera. È assurdo, siamo in mezzo all'emergenza e stiamo ancora aiutando le famiglie”.

Nardella ha poi aggiunto: "Io personalmente stasera non sarò allo stadio perché sono dietro all'emergenza, la Lega poteva valutare in modo più approfondito l'opportunità di giocare o meno. Capisco le loro ragioni della Curva Fiesole verso la quale ho il massimo rispetto, molti tifosi in queste ore stanno aiutando le popolazioni".