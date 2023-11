Arrivano le parole del Sindaco Dario Nardella in merito alla partita di questa sera tra Fiorentina e Juventus. Queste le sue parole da Cerreto Guidi:

"Vorrei essere molto chiaro: la decisione sull'opportunità o meno di giocare Fiorentina-Juventus spetta solo e soltanto alla Lega Calcio di Serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Ringrazio la Curva Fiesole per la sensibilità che sta dimostrando, soprattutto nell'aiuto come volontari. Io adesso sono a Cerreto Guidi con i volontari e con la protezione civile a darmi da fare. Trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera quando siamo tutti in emergenza ad impegnarci ad aiutare famiglie e aziende in difficoltà, levando il fango dalle strade delle nostre città".