Giornata di esami al J Medical per Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus uscito anzitempo nella partita contro il Monza per un fastidio muscolare. In casa bianconera si temeva una lesione, che però è stata scongiurata dagli esami medici. L'olandese dunque proverà a recuperare per il match contro la Fiorentina di settimana prossima.

Mister Thiago Motta contro la Fiorentina riavrà sicuramente a disposizione Danilo, Douglas Luiz e Rouhi.