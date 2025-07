Anche Favasuli lascia la Fiorentina a titolo definitivo: si riunirà con il suo allenatore della Primavera in Serie B

Tornato dal prestito al Bari, che non lo ha riscattato dopo il suo periodo di prestito, l’esterno classe 2004 Costantino Favasuli era tornato alla Fiorentina non venendo però convocato per il ritiro del Viola Park e finendo, quindi, nel mirino di squadre dalla serie cadetta. Ora il jolly lascia la Fiorentina a titolo definitivo.

Trattativa chiusa: come riporta Gianluca Di Marzio, Favasuli sarà un nuovo giocatore del Catanzaro, col quale firmerà un contratto quadriennale. Torna quindi nella sua terra natìa, lui che è proprio nato a Reggio Calabria, ritrovando un volto a lui molto noto quale Alberto Aquilani: il nuovo tecnico giallorosso, infatti, lo ha già avuto in squadra ai tempi della Primavera. Non è ancora chiara la cifra della cessione: il Bari aveva un'opzione per 1.5mln, che però ha deciso di non esercitare.