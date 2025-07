Alfano: "La famiglia di Pin chiede verità, Celeste non avrebbe mai lasciato così i propri figli"

Mattia Alfano, avvocato che ha assunto il mandato per seguire il caso di Celeste Pin, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per cercare di far chiarezza sull'annosa vicenda: “In questo momento, la famiglia chiede chiarezza su un episodio che ha lasciato tutti sconvolti, non solo per le tragiche modalità ma anche per la tempistica. Nulla lasciava presupporre quello che poi è successo. La famiglia chiede verità: essere certi che si tratti di suicidio e non qualcosa di peggio. I medici legali potranno dare una risposta nell’immediato. Ci sono delle cose che non tornano e gli accertamenti sul telefono potranno dare risposte che la famiglia cerca a gran voce”.

“Indagare sui giorni precedenti”

“La sua famiglia è distrutta per la perdita di una persona alla quale era estremamente legata. Celeste non avrebbe mai pensato di lasciare i propri figli senza lasciare un biglietto, senza pensare al fatto che i figli potessero trovarlo in condizioni così drammatiche. È lontano dalla sua natura. La famiglia chiede di indagare su ciò che è successo nei giorni precedenti. Nessuno vuole fare la caccia alle streghe, ma solo risposte. Non era da Celeste andarsene nel silenzio, senza preoccuparsi delle persone a cui ha voluto bene”.