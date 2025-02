Inzaghi: "Degli episodi contro di noi non se ne parla mai mentre oggi si cita ancora il calcio d'angolo per noi contro la Fiorentina"

Non va giù la polemica sul calcio d'angolo di lunedì scorso contro la Fiorentina a Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha ribadito questa sorta di sindrome da accerchiamento nei confronti dell'Inter:

"Per l'Inter si fanno trasmissioni e si parla per giorni e giorni, degli altri al contrario non se ne parla quasi. Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo il Milan perché dopo 4-5 episodi siamo umani. Ho lanciato l'allarme e abbiamo avuto la testimonianza lunedì: si sta parlando ancora oggi del corner assegnato a noi contro la Fiorentina con la palla uscita e mi viene in mente Leverkusen dove ci viene assegnato un corner contro al 90' su fuorigioco".