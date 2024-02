Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha commentato il pareggio di Empoli per 1-1 ai canali ufficiali della società viola: “Abbiamo avuto un buon approccio, ed è un peccato non portare a casa il bottino pieno. Siamo partiti bene e abbiamo trovato il vantaggio, cercavamo la vittoria ma non l'abbiamo portata a casa. Oggi sembrava di giocare in casa, dispiace non aver dato una gioia ai tifosi. Lavoriamo per portare il nome di Firenze più in alto possibile”.

“Lavoriamo tutti i giorni come dei matti per fare bene”

E aggiunge: "Rigore? Un episodio che ci penalizza purtroppo, nel calcio succede. Sembrava che fossimo in controllo della partita, ci rimboccheremo le maniche per correggere gli errori. Vogliamo tornare a fare risultato fin dalla prossima partita e questo passa dal lavoro quotidiano che facciamo tutti i giorni, e vi posso assicurare che tutti i giorni lavoriamo come dei matti per far si che questi risultati siano positivi. Siamo i primi ad essere arrabbiati e dispiaciuti, lavoreremo ancora più forte".