Mandragora: "Siamo arrabbiati e ambiziosi, serviva una vittoria che purtroppo non è arrivata. Il derby lo sentivamo anche noi"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto a DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l'Empoli: “Ci serviva una vittoria. Purtroppo non è arrivata, abbiamo fatto un gara in modo attento per vincere. Dobbiamo soltanto continuare a lavorare, per trovare quella continuità del girone di andata. Se siamo uniti con il lavoro ci saranno i risultati”.

“Sentivamo il derby, peccato non aver vinto"

E prosegue: "Siamo arrabbiati, vogliamo fare bene. Siamo ambiziosi, oggi sembrava che giocassimo in casa e ai tifosi vogliamo regalare delle gioie. Vogliamo tornare a divertirci ed essere una squadra che lavora bene. Empoli? Il derby lo sentivamo anche noi, peccato non aver vinto."