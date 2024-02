Italiano: "Ci sono troppi allarmismi inutili, lo dite voi che abbiamo perso il sorriso. Ci capitano situazioni strane sui rigori"

Il commento del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, arriva anche in sala stampa al Castellani:

"Nico è rientrato dopo 2 mesi di infortunio, il recupero non è semplice. Bonaventura è stato 1 mese fuori per un problema al tallone, su Arthur andiamo in gestione perché il programma è questo. Se c’è qualcuno che può andare in difficoltà è uno di loro. Solo pian pianino possono crescere di rendimento. Stavamo molto meglio qualche settimana fa ma dobbiamo recuperarli e farli alzare di condizione.

Il rigore? Eravamo in un gran momento, Biraghi incitava i nostri tifosi, battiamo il corner e dovevamo far finire l’azione nel punto in cui era caduta la palla. E invece loro sono ripartiti, poteva essere speso prima il fallo. Non so se è un rigore limpido, ultimamente ci stanno capitando situazioni strane, vedi Bologna, ne prendiamo atto.

Abbiamo perso il sorriso? Non sono d’accordo perché oggi abbiamo fatto un gran primo tempo rispetto a Lecce, è chiaro che vogliamo vincere ma non vedo gente che non sorride e non prova a fare quello che proviamo in settimana. Chiedete ai ragazzi, io non lo vedo, se voi vedete questo bene. Ho sempre sostenuto che l’obiettivo è migliorare settimo e ottavo poto, tutto quello che verrà sarà qualcosa in più.

I 3 big che mancano? Sono 3 giocatori di altissima qualità, di grande personalità ma purtroppo bisogna stare bene con le gambe, con la testa. Quando si rientra da infortuni così pesanti all’inizio si fa fatica, il programma è recuperarli tutti al massimo. Nico oggi l’ha fatta tutta, Arthur 3 partite in una settimana non le può fare, ha dato dinamismo e qualità. Possiamo recuperare tutti e il cammino è ancora lungo. Dobbiamo avere un andamento simile all’andata, ci sono troppi allarmismi inutili in questo momento. Dobbiamo essere contenti perché stanno tornando in forma dei giocatori che hanno fatto bene all’andata".