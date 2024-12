Finale burrascoso di gara ed evidentemente l'esultanza di Vincenzo Italiano non è andata giù a diversi componenti del nucleo viola, specialmente i reduci dalla gestione Italiano. Dodo non ci è andato certo per il sottile, su Instagram:

“Andiamo, ho sempre fiducia in questa squadra, continuiamo nel nostro cammino e al ritorno vedranno l'inferno che è Firenze. ”Rispetto soprattutto perché sei stato 3 con la nostra squadra".