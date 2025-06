Stefano Pioli è destinato ad essere il nuovo allenatore della Fiorentina. Chi lo conosce benissimo per essere stato a lungo suo compagno di squadra, prima a Verona e poi proprio a Firenze è Giuseppe Iachini.

Iachini a La Nazione ha detto su Pioli: "Non ha bisogno che gli dica niente. Lo conoscono tutti a Firenze, come persona e come allenatore. I fiorentini possono contare su di lui. Momento delicato? Sì, ma anche al momento giusto. La Fiorentina ha comprato giocatori forti, ha ampliato la rosa. La società ha fatto un centro sportivo invidiato in Italia e in Europa. Vedo un club in crescita e Stefano può sicuramente sviluppare un progetto importante".

Conto in sospeso in Europa

Dovrà gestire l'impegno della Conference: “Noi abbiamo anche un conto in sospeso per quella finale di Coppa Uefa che abbiamo perso contro la Juventus nel 1990, quando ci mandarono a giocare ad Avellino. Speriamo che Stefano possa rifarsi vincendo la Conference quest'anno”.

Buona base

De Gea in porta e forse Kean in attacco. Così Pioli si ritroverà una Fiorentina competitiva tra le mani: “Una buona base di partenza - ha concluso Iachini - ma ci sono tanti calciatori validi, non ci dimentichiamo che la Fiorentina oggi è una delle prime sei squadre del campionato e che può competere su tutti i fronti”.