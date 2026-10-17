Il solito Spalletti: "Io nervoso? Il mio non è nervosismo, ma simpatia selettiva. I calciatori mi guardano e quindi.."

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di Gattuso: l'allenatore toscano ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Sul nervosismo delle ultime settimane

Queste le sue parole: “Io nervoso? Il mio non è nervosismo, ma simpatia selettiva. I calciatori guardano anche le mie reazioni e di conseguenza io devo avere un brutto carattere e fare delle cose che abbino un senso. Bisogna stare attenti a dove si cammina per non sprofondare nelle sabbie mobili che vengono create apposta per farci inciampare”.

“Gattuso tra i più bravi finora”

Spazio anche ad un pensiero sull'ex tecnico della Fiorentina: "Va sottolineato il lavoro della Lazio e di Gattuso, in questo inizio con Alvini e Pisacane è stato il migliore. Ha anche singoli come Frattesi che conosco bene, sa fare tante cose. La Lazio è una squadra pericolosissima e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che faremo".

