L'ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Lady Radio analizzando la possibilità Pioli per la panchina della Fiorentina e commentandola in modo positivo.

‘Pioli significherebbe garanzie per la Fiorentina’

“Pioli conosce molto bene Firenze e sarebbe una scelta ponderata, mirata. Per venire lascerebbe un lauto ingaggio, dopo aver fatto una scelta di vita voluta andando in Arabia. Se venisse alla Fiorentina vorrebbe ampie garanzie dalla proprietà, per mettere una base solida e non per essere di passaggio. Ciò significa che servirebbe mantenere la spina dorsale della squadra già in essere, scegliendo poi giocatori competitivi”.

‘Alla Fiorentina servono calciatori di spessore’

“Pioli è un allenatore duttile, non si sofferma su un modulo solo. Ciò che determina naturalmente è sempre la qualità. La Fiorentina ha tre competizioni, quindi serviranno giocatori di spessore. Rientreranno tanti calciatori dai prestiti, servirà una politica precisa per costruire una rosa competitiva”.