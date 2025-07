Federico Chiesa sembra sempre più prossimo al ritorno in Italia. Dopo non essere partito con il Liverpool per le amichevoli asiatiche, l'ex calciatore della Fiorentina è finito nel mirino dell'Atalanta.

La difficile esperienze inglese

La società bergamasca è in trattativa per la cessione di Lookman all'Inter e avrebbe individuato nell'ala azzurra il perfetto sostituto del nigeriano. Convincere il Liverpool non dovrebbe essere troppo difficile dopo una stagiona a dir poco negativa vissuta da Federico Chiesa in Inghilterra.

L'offerta dell'Atalanta

Secondo quanto riporta Sportitalia, l'Atalanta sarebbe pronta ad offrire alla società inglese una cifra vicina ai 12 milioni di euro, infinitamente meno rispetto a quelli versati dalla Juventus nelle casse della Fiorentina (circa 50 milioni di euro in totale).