Capuano stila una sua prima griglia di partenza della prossima Serie A: Fiorentina snobbata, se la lotterà con... il Como

Il giornalista di Radio 24 e di Panorama Giovanni Capuano si è espresso sui propri canali social, stilando una lista delle squadre di Serie A ‘meglio piazzate’ in vista dell'anno prossimo.

Non lo convince la Fiorentina, che secondo lui parte al pari del Como e che, secondo il giornalista, potrà puntare a chiudere il campionato tra il nono e il decimo posto, fuori dai posti per la qualificazione europea. Per Capuano, sarà invece il Napoli a ri-vincere lo Scudetto, con Inter, Milan e Juventus a completare i posti per la Champions, e le romane, l'Atalanta e il Bologna per il resto dei posti europei.