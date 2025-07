Palla al giocatore, che non sembra convinto della destinazione. La Fiorentina è a un passo dal salutare Beltran, ma...

Il calciatore della Fiorentina Lucas Beltran è molto vicino a lasciare Firenze: l'attaccante argentino è cercato con insistenza dal Flamengo. E l'offerta dei brasiliani ha decisamente convinto il club viola, essendo di circa 12 milioni di euro + 3 di bonus. Cifre buone, ma resta un fattore fondamentale per chiudere la trattativa.

La palla passa a Beltran stesso. E stando alle prime sensazioni, come riporta anche Tuttomercatoweb.com, il ragazzo si prenderà ancora del tempo per decidere: non è del tutto convinto dalla destinazione Flamengo. Era stato anche organizzato un incontro per convincere il numero 9 della Fiorentina, che adesso riflette sul proprio futuro.