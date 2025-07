Questo pomeriggio il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla costruzione della Fiorentina di Stefano Pioli. Questi alcuni dei temi trattati:

“Credo che con l’arrivo di Pioli ci sarà un rapporto di riconoscenza tra allenatore e giocatori: avrà bisogno di tempo per capire quali sono le caratteristiche a disposizione, soprattutto le zone del campo in cui possono rendere di più. Senza dimenticare che dovrà prendere delle scelte, cose che già sono difficilmente analizzabili durante il calcio di agosto, figuratevi voi adesso che siamo ancora a luglio”.

“La Fiorentina è ancora un cantiere, la squadra deve prendere forma”

Ha anche aggiunto: “È chiaro che la stagione che comincia prevederà tanti impegni, e per questo la squadra dovrà assumere una sua fisionomia e andare in campo nel migliore dei modi. Sicuramente la società farà ancora qualcosa in entrata, perchè credo che si possa intervenire ancora in qualche zona del campo. Piano piano la squadra prenderà forma, ma adesso stiamo parlando di un vero e proprio cantiere”.

“Ecco cosa mi aspetto dal mercato”

Ha dato uno sguardo al mercato: “Sono d’accordo con chi dice che a questa squadra serva un difensore serio. Sarà una stagione lunga, speriamo tutti di competere in tutte le competizioni, e per questo ci sarà bisogna di cambi all’altezza: e dietro serve qualcosa. Poi sicuramente avremo bisogno anche di un centrocampista che riempi il grande vuoto che abbiamo adesso la nel messo, mi auguro con profilo di livello. In attacco invece non so che dire, mi sembra che per il momento Pioli abbia un ottimo parco attaccanti a disposizione. Poi ovviamente se arriva qualcosa in più ancora meglio. Mi aspetto molto da Gudmundsson quest’anno: con una punta di peso al suo fianco può toglierci molte soddisfazioni”.

“Se prendi Pioli significa che hai ambizioni”

Un commento anche su Pioli. “Se lo prendi significa che hai delle ambizioni. Ha avuto una carriera importante ed ha allenato gente importante. Vedo inoltre un disegno tattico ben definito. Fazzini è uno dei migliori talenti italiani in circolazione, hai tenuto Kean, De Gea, Gudmundsson...Son tutti segnali positivi”