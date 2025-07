E per Kean si tirano indietro anche le pretendenti

Ieri al Viola Park si è svolto il primo round di colloqui tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean per trattare il rinnovo di contratto dell'attaccante viola.

I dettagli del contratto

Anche La Gazzetta dello Sport conferma l'offerta di 4 milioni a stagione fatta dalla società viola all'attaccante, che percepirà quasi il doppio rispetto alla cifra attuale. Firma fino al 2030, un anno in più rispetto al vigente accordo fino al 2029.

E le pretendenti…

E le voci di addio ormai sono all'angolo, con il quotidiano che sottolinea come il Manchester United che ha a che fare con un monte ingaggi troppo alto e che per puntare a un attaccante come Kean dovrebbe far prima fronte a ben 5 cessioni. Impensabile, al momento.