Il sorpasso di Zaniolo: tocca subito a Nicolò nel suo nuovo ruolo e Beltran viene scalzato ancora. Fagioli dirige tutto da dietro

Il buon impatto a San Siro potrebbe aver fatto la differenza per Nicolò Zaniolo, che è il candidato forte a occupare la zona dello squalificato Kean. Un'assenza pesante a cui l'ex ed ora attuale viola dovrà far fronte, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, vedremo se davanti o in affiancamento a Beltran: l'argentino era la prima ipotesi (d'altronde fu preso per fare il centravanti…) ma l'idea sembra ancora una volta scartata. Per il Vinkingo probabile spazio piuttosto alle spalle di Zaniolo, o tuttalpiù accanto. Il piano B prevedrebbe semmai un avanzamento sulla trequarti di Fagioli (con Cataldi in campo subito) ma la soluzione favorita al momento vede l'ex juventino a centrocampo, alla sua prima da titolare.