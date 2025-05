Un messaggio che sa di commiato quello che Daniele Galloppa ha affidato al suo profilo Instagram, dopo la sconfitta in finale scudetto contro l'Inter. Il tecnico potrebbe sbarcare in una prima squadra, probabilmente in Serie C, ma ha voluto salutare così la stagione appena conclusa:

"Siamo tornati ad Itaca e abbiamo provato a difenderla tutti insieme. Ad un passo dalla storia. Peccato. Ma la magia che si era creata tra di noi non la scoderò mai. Grazie per questo viaggio incredibile".