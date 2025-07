Brekalo in uscita, ma le pretendenti latitano. Per il croato spunta un timido interesse dalla Serie A

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, tra le opzioni valutate dal Cagliari in attacco spunta anche il profilo di Josip Brekalo, esterno offensivo classe ‘98 della Fiorentina. Tuttavia i rossoblù non sembrano intenzionati a premere sull’acceleratore, almeno per il momento.

Cagliari interessato, ma…

Nonostante l’interesse per Brekalo, l’impressione però è che Pisacane ritenga le corsie laterali avanzate già ben presidiate. A rafforzare questa convinzione il fatto che Zito Luvumbo potrebbe essere schierato stabilmente come esterno offensivo, nel caso in cui il club dovesse chiudere per Sebastiano Esposito.

Si valuta anche la rescissione

Per Brekalo al momento le offerte latitano. Il giocatore ha un ingaggio piuttosto alto, da 1 milione e 700.000€ a stagione e non sorprende perciò che la Fiorentina stia valutando infatti anche di giungere ad un accordo col calciatore per la rescissione contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.