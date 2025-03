Che potesse avere un impatto determinante si era capito alla primissima apparizione, qualche ora dopo essere sbarcato a Firenze: Palladino infatti nel match d'andata con il Monza aveva lanciato da subito Gosens, che poi aveva trovato il gol del 2-2. Sembrava una Fiorentina disegnata per il 3-4-2-1, con il tedesco a tutta fascia ma poi l'emergenza di risultati e l'esigenza di cambio modulo lo avevano imprigionato in un ruolo da terzino in cui era ovviamente depotenziato.

La nuova svolta in ottica della difesa a tre ha restituito campo e chance offensive all'ex Union che in poche settimane si è ripreso l'area di rigore, incidendo con gol e assist. Anche in serate pessime per la squadra viola, come quelle con Lecce e Panathinaikos. Sintomatico del livello di Gosens, decisamente superiore alla media e non così influenzato da quello dei compagni.