Da tempo accostato al Napoli, poi il sorpasso inglese: Ndoye raggiungerà Milenkovic al Nottingham e sfiderà la Fiorentina

Una lunga telenovela, quella che sembrava portare anche Ndoye (dopo Beukema) dal Bologna al Napoli. Invece, l'esterno svizzero ha scelto un'avversaria della Fiorentina in questa tournee inglese.

Dan Ndoye sta infatti per raggiungere Milenkovic e diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest: per lui pronto un ingaggio da 4.5 milioni a stagione, mentre al Bologna andranno 40 milioni più bonus. E chissà che il 5 agosto non ci sia anche lui in campo contro la Fiorentina, indossando la nuova maglia.