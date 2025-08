Carli: "Sohm vale tutti i 16 milioni che la Fiorentina spenderà per lui. Un professionista di altissimo livello, ma che deve progredire ancora"

Sta per arrivare alla Fiorentina e firmare il suo nuovo contratto con i viola il centrocampista Simon Sohm.

“Mi impressionò subito”

Chi lo conosce molto bene per averlo portato in Italia (nell'ottobre del 2020) è l'ex direttore sportivo del Parma, Marcello Carli: “Che cosa mi convinse di lui? La forza fisica, la prorompenza - dichiara al Corriere dello Sport-Stadio - Quelli furono gli elementi essenziali che indirizzarono la mia scelta. Vi assicuro che mi impressionò subito”.

“Deve fare un altro step”

Carli poi aggiunge: “Dal mio punto di vista deve fare un altro step. Secondo me ha dimostrato molto meno di quanto avrebbe potuto, in relazione alle sue potenzialità. Se la Fiorentina spende 16 milioni per lui, vuol dire che li vale. Non c'è molto da aggiungere”.

“Professionista di altissimo livello”

Infine: “Vi garantisco che può giocare a due, a tre, ovunque. Non ha problemi a livello tattico. Ma deve progredire. Parliamo di una persona seria, professionale, assolutamente top. E di altissimo livello. Fidatevi”.