Tre motivi precisi per cui la Fiorentina ha scelto l’attaccante da sacrificare sul mercato tra Jovic e Cabral. E al suo posto…

La Fiorentina è pronta a puntare su un attaccante che possa dare sicurezza al reparto offensivo, che quest’anno con Cabral e Jovic ha spesso faticato (soprattutto in campionato). Se arriverà un nome importante, con il preferito che rimane sempre Dia della Salernitana (con Nzola e Retegui dietro nella classifica di gradimento), uno dei due attaccanti attualmente a Firenze deve partire e la Fiorentina sembra aver già scelto chi “sacrificare”.

In virtù di un valore maggiore di mercato, vista la miglior stagione in termini di gol fatti (17 contro 13), è Arthur Cabral il nome che la Fiorentina può cedere sul mercato per arrivare alla nuova punta. Il club viola potrebbe anche decidere di inserire il brasiliano nella trattativa per il nuovo attaccante come contropartita tecnica.

Ma sotto a questa scelta non ci sono solo i gol fatti. La Fiorentina, infatti, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha usufruito del “Decreto Crescita” che garantisce agevolazioni fiscali per i lavoratori in arrivo dall’estero: in questa maniera i 4,625 milioni lordi dell’ingaggio pagato a Jovic (2,5 netti all’anno per quella appena passata e per la prossima stagione, con possibilità di estensione alle successive due: è stata questa l’unica condizione a carico della società di Commisso nel trasferimento del giocatore da Madrid) sono diventati 3,275 con un risparmio di 1,35 milioni di euro.

C’è un però: per avvalersi di tale sgravo fiscale al lavoratore devono essere applicati a due periodi di imposta consecutivi, cosa che non sarebbe possibile nel caso in cui l’ex Real Madrid lasciasse la Fiorentina in estate, con Commisso che sarebbe costretto a versare indietro il risparmio di 1,35 milioni di cui ha appena beneficiato. Senza contare che, in caso di cessione, il 50% dei guadagni finirebbe nelle casse del club spagnolo. La scelta tra Jovic e Cabral, dunque, è presto presa.