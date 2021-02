Caceres e una situazione da decifrare: tra il discorso rinnovo e uno spazio che per lui potrebbe essere sempre meno

Negli ultimi giorni si è parlato anche dell’ipotesi rinnovo per Martin Caceres in casa Fiorentina. Il difensore uruguaiano nell’estate del 2019 aveva firmato con la società viola un contratto annuale, ma le buone prestazioni dell’ex Juventus e Lazio hanno convinto i dirigenti a spostare la data della scadenza nel giugno del 2021. Ora le parti sono a lavoro per cercare di capire quale potrebbe essere il futuro di Caceres.

Intanto per lui a parlare è il campo, in una stagione tra alti e bassi che, in queste ultime settimane, lo ha visto sempre meno protagonista della squadra viola. Sono già tre le partite senza minuti in campo per Caceres: prima la panchina contro il Torino, poi la tribuna per infortunio contro l’Inter e un’altra panchina contro la Sampdoria. Complice anche la fiducia che mister Prandelli ripone sulla destra in Lorenzo Venuti, che si sta ritagliando sempre più spazio. Sulla destra è arrivato anche il rinforzo Malcuit, anche se per ora per lui c’è stato spazio solo da subentrante. Caceres potrebbe dare una mano anche nei tre di difesa (sempre presupposto che si continui con la difesa a tre), ma la crescita di Martinez Quarta sembra aver chiuso gli spazi anche dietro.

Che la Fiorentina dunque stia già pensando alla prossima stagione con il suo possibile rinnovo di un altro anno con la società viola? In estate sia Pezzella che Milenkovic potrebbero salutare e con loro la rosa perderebbe anche tanta esperienza là dietro. Anche se non da protagonista assoluto, Caceres potrebbe essere la figura giusta per fare da collante nel reparto difensivo della Fiorentina che verrà. Adesso però c’è bisogno di ritrovare qualche minuto in campo.