Jorge: “La Fiorentina ha una squadra importante. Noi favoriti? Siamo attesi da una partita difficile”

In vista della gara di domani contro la Fiorentina, l’allenatore dello Sporting Braga Artur Jorge ha parlato in conferenza stampa: “Ho fiducia nella mia squadra, al di là il fatto che sarà una partita difficile, lo so perfettamente. La Fiorentina ha un collettivo importante, tanti calciatori hanno qualità degne di nota, quindi dovremo fare la miglior partita possibile”.

Sull’addio di Vitinha: “Per noi una perdita, ma la squadra rimane di un ottimo livello per continuare il nostro percorso. Noi favoriti? Solo ambiziosi: al di là di queste valutazioni, faremo la nostra partita“.