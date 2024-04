Terracciano: 5 In versione sagoma sui primi due tiri dell'Atalanta verso la sua porta. Scamacca fa partire un gran destro, ci mancherebbe altro, ma lui toglie le mani. Ci pensa il Var a salvarlo e a salvare la Fiorentina. Alla terza conclusione finalmente dà segnali di vita, ma era centrale e non poteva certo esimersi dall'intervenire. Il gol di Lookman è sostanzialmente il replay di quello di Koopmeiners. Sul 4-1 di Pasalic non può niente, ma tanto la frittata è già fatta.

Dodo: 5 E' in difficoltà nello stare dietro a Ruggeri al quale concede due grandi occasioni e non trova di meglio che prendere in giro i tifosi dell'Atalanta dopo il gol del pari. Tutto fuori contesto. Kayode: 5 La premessa è ovviamente che non sappiamo se il fallo laterale messo al centro del 94' sia una sua idea o se sia arrivato un ordine da fuori. Quel che è certo è che una scelta totalmente sbagliata che costa cara alla squadra.

Milenkovic: 4 Una palla come quella messa da De Ketelaere a Scamacca non può passare con tutta quella facilità. Lui e Ranieri colti di infilata e messi male nella ripartenza che costa l'espulsione al serbo. Non è tra l'altro l'unico momento di difficoltà della sua serata.

Ranieri: 5 Su tante scelte la sua prova è assolutamente da rivedere. E poi c'è anche la sua compartecipazione in alcuni momenti decisivi, in negativo, della sfida.

Biraghi: 5 Di buono c'è la punizione del gol di Martinez Quarta, calciata tesa e nella maniera giusta. Di sbagliato c'è tutto il resto, compreso il volersi buttare sul contropiede del 3-1.

Bonaventura: 5,5 Dopo un discreto primo tempo finisce per andare inevitabilmente in difficoltà quando la Fiorentina resta in inferiorità numerica.

Mandragora: 5 Evidente errore sul gol dell'1-0 atalantino. Un controllo sbagliato, con tanto di carambola tra le gambe, si tramuta nell'assist migliore possibile per Koopmeiners che si invola verso la porta gigliata. C'è sempre lui su Scamacca che si inventa sì un gol straordinario ma al quale ha concesso quello spazio di troppo che è costato carissimo. Comuzzo: 5 Scivola subito appena entrato e spalanca la strada a De Katelare. Bravo in chiusura su Scamacca al 93', fermata un'occasione potenzialmente molto pericolosa, ma fuori posizione sul 3-1.

Gonzalez: 5,5 Ha la possibilità di puntare Kolasinac al 7', il dribbling non riesce, riparte l'azione dell'Atalanta che si chiude con la rete di Koopmeiners. Si dà da fare specialmente quando la squadra resta in inferiorità numerica, ma non dà efficacia alla propria azione.

Beltran: 6 Malmenato fin dall'inizio, ogni volta che controlla palla. Un pestone subito a centrocampo porta all'annullamento del gol del 2-0 dell'Atalanta. Nonostante questo trattamento riesce a proteggere e scaricare. Provvidenziale su una punizione dal limite di Scamacca che devia di testa in angolo. Fosse passata senza il suo tocco… Duncan: 5,5 Non regge l'urto dell'offensiva atalantina.

Kouame: 5,5 Primo tempo da esterno, nel senso anche di esterno rispetto alla manovra della Fiorentina. Da punto di riferimento in avanti è però prezioso nel conquistare la punizione dalla quale nasce il momentaneo 1-1 viola. Ikone: SV.

Belotti: 6 Il fatto che non stia bene è certificato da una vistosa fasciatura sulla coscia. Comunque ci prova subito con un sinistro velenoso respinto da Carnesecchi. Lotta su tutto il fronte offensivo e gli viene fischiato un fallo contro su Hien mentre era lanciato verso la porta avversaria molto discutibile. Martinez Quarta: 6,5 Trova una zuccata vincente nel momento di maggiore difficoltà della Fiorentina. Ma a parte questo, metterlo dall'inizio al posto del disastroso Milenkovic di questo periodo, no?

Italiano: 4 Uscire così dalla Coppa Italia è roba da non credere. Colpa della decisione di un singolo? Può anche essere ma la gestione della situazione spetta anche all'allenatore.