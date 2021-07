A centrocampo, due conferme importanti. Maleh e Saponara i due outsider?

Per quanto riguarda il centrocampo – scrive La Repubblica – Amrabat sarà un un punto fermo della nuova Fiorentina, così come Castrovilli. Bonaventura poi dovrebbe rimanere, mentre se dovesse arrivare una buona offerta, Pulgar potrebbe fare le valigie. Occhio a Maleh, centrale classe ’ 98 preso dal Venezia. La novità potrebbe essere Riccardo Saponara. In prestito allo Spezia con Italiano nell’ultima stagione, può giocare sia trequartista che come esterno offensivo. In attacco il punto di riferimento sarà Vlahovic. Poi spazio al nuovo acquisto Nicolas Gonzalez, a Sottil conhroriscattato dal Cagliari. Inoltre ci sono Callejon e Kouame.