A centrocampo è rivoluzione Bayern Monaco: in attesa di capire il futuro di Javi Martinez se ne va un titolarissimo

Non sarà solo Javi Martinez a lasciare il Bayern Monaco in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da RMC Sport infatti anche Thiago Alcantara dirà addio ai bavaresi per trasferirsi al Liverpool. Il centrocampista spagnolo avrebbe già salutato i compagni. Si prospetta dunque una vera e propria rivoluzione nel reparto centrale del Bayern Monaco che perderà due tasselli importanti come Alcantara e Martinez.

