“A Chiesa avrei dato un non pervenuto. La giornata brutta di Castrovilli ha fatto gran parte del danno ma…”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno parlando della disfatta della Fiorentina con il Sassuolo: “Ieri sera sono rimasto molto male, come molti tifosi. Si è vista una squadra che si è fatta del male da sola. Il primo gol è stata roba imbarazzante, il secondo e il terzo uguale. E’ difficile farsene una ragione. Qualunque cosa che potrebbe esser fatta, potrebbe essere sbagliata. Questo cambio di moduli non aiuta, il problema è chi entra e che subito destinato a uscire. Se c’è stata una partita dove non ho condiviso le scelte di Iachini è stata ieri, ho visto una squadra sfaldata. La brutta giornata di Castrovilli ha fatto gran parte del danno, ma ci può stare.

E poi “Se avessi dovuto dare un voto a Chiesa avrei dato un Non Pervenuto. Che il ruolo non sia il suo è sotto gli occhi di tutti. Mi son sembrati più brillanti i subentrati, ma ci sta. Il centrocampo ha un difetto di progettazione. Una squadra può anche perdere, ma non può essere la stessa squadra con la Lazio e quella di ieri. La squadra era squilibrata”

E sulla lotta alla retrocessione: “Se riesci a capitalizzare la distanza dal Lecce vai avanti. Se perdi, diventa più difficile. Se giochi con la paura diventa tutto più difficile”