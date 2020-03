A due anni dalla scomparsa di Mondonico parla la figlia: “I tifosi viola mi hanno fatto un regalo bellissimo, li ringrazierò per sempre”

Due anni fa ci lasciava l’ex allenatore, nonché grande tifoso della Fiorentina Emiliano Mondonico. La figlia Clara ha parlato a La Nazione, per ricordare il padre e raccontare un bel gesto della tifoseria viola: “Oggi papà mi manca più di quando se n’è andato. Quelli del club Settebello mi hanno regalato la sua tessera, è stato un dono bellissimo. Non l’avevo chiesta ma speravo con tutta me stessa di averla. Li ringrazierò per sempre”.