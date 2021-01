A Firenze ritorna l’arbitro che ha visto l’entrata killer su Ribery e non l’ha nemmeno sanzionata

La partita tra Fiorentina e Crotone, in programma sabato prossimo al Franchi con inizio alle ore 20.45, sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.

C’è un unico precedente con il club viola e fa riferimento ad una partita della scorsa stagione ed anche nefasta: Fiorentina-Lecce 0-1 del 30 novembre 2019. Oltre alla sconfitta, in quella gara ha subito un grave infortunio Franck Ribery a seguito di un’entrata killer di Tachtsidis che il direttore di gara non ha neanche sanzionato.

Sei direzioni quest’anno in A per lui con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per le squadre di casa, due pareggi e due per quelle in trasferta.