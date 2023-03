A lezione da Italiano: Brekalo ed una sosta che può accelerare l’inserimento nello scacchiere viola

Un’operazione decisamente più per il futuro della Fiorentina che per il presente. Josip Brekalo sta entrando in punta di piedi nelle dinamiche viola, in attesa di poter dare il proprio contributo in modo molto più significativo. L’attaccante classe ’98 è reduce da molti mesi di inattività e da qualche acciacco fisico che lo hanno fatto arrivare a Firenze tutt’altro che al meglio sotto ogni punto di vista.

La Fiorentina ha scelto di portare a compimento una trattativa col Wolfsburg che le ha permesso di ottenere un calciatore di buon livello a condizioni estremamente vantaggiose. Era tuttavia assolutamente scontato che Brekalo non potesse fin da subito riuscire a trovare continuità, di impiego e prestazioni. Il gioco di Italiano necessita sempre di un periodo di adattamento per i nuovi arrivati, e l’ex Torino non sta facendo eccezione. La sosta delle nazionali permetterà al versatile calciatore balcanico di accelerare il processo di inserimento nella Fiorentina.

Finora per Brekalo appena 3 presenze per un ottantina di minuti complessivi con la Fiorentina. Il croato ha le caratteristiche per poter incidere nelle trame viola, essendo provvisto di qualità tecniche, imprevedibilità e abilità nel fornire assist ai compagni. Lo stimolo di ritrovare la Nazionale è un altro motivo per bruciare le tappe e convincere anche il tecnico Dalic a inserirlo nei convocati della Croazia. Sono in arrivo mesi di fuoco in cui ci sarà bisogno pressoché di tutti, e Brekalo dovrà essere bravo e intelligente nel lavorare per farsi trovare pronto quando sarà il suo momento.