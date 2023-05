A Praga sarà Fiorentina-West Ham: i viola giocheranno la finale “in casa”

Attraverso il proprio sito, la UEFA ha fatto sapere che, per la finale di Conference League che si giocherà a Praga il 7 giugno tra Fiorentina e West Ham, la squadra ad essere considerata in casa sarà quella viola. Sarà dunque Fiorentina-West-Ham, in questo ordine, la gara dell’Eden Arena, con i gigliati che avranno la possibilità di indossare la prima maglia viola, mentre il club londinese dovrà accontentarsi della seconda o terza divisa, poiché la prima granata si confonde facilmente con la maglia casalinga della Fiorentina.