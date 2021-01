A Torino salta la panchina di Giampaolo, manca solo l’ufficialità per l’arrivo in granata di Davide Nicola

Il pareggio di ieri sera contro lo Spezia è stato fatale per il futuro di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino. La società granata sta per rimpiazzarlo con Davide Nicola, che deve rescindere però il contratto con il Genoa. Tutto però sembra che proceda a gonfie vele visto che, come riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, mancherebbe solo l’ufficialità del cambio in panchina in casa Torino.

0 0 vote Article Rating