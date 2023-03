Abodi: “Vogliamo capire se sia possibile realizzare un fondo per gli stadi di concerto con le amministrazioni comunali. Vanno superate le attuali frammentarietà”

In questi giorni non si è fatto altro che parlare di stadio (e di stadi) intorno all’ambiente Fiorentina, a seguito dell’annuncio di Nardella che ha mandato nel panico la maggior parte dei tifosi viola. Anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione su “Il divario generazionale. La generazione Z e la permacrisi”, ha parlato della situazione degli impianti sportivi in Italia. Questo quanto riportato dall’ANSA: