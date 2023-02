Acquistare vicino casa? C’è sempre l’ombra del Napoli su Empoli e su un paio di obiettivi viola

E’ lunga la lista di calciatori passati dall’Empoli al Napoli e anche con un certo successo, molto più corta invece quella che ha portato calciatori a Firenze, con conseguente rammarico. E due potenziali nuovi casi sono rappresentati da Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, talenti scovati e allevati in casa empolese ma nel caso del trequartista classe 2003, anche nativo di zona. Secondo Calciomercato.com, i due ds Giuntoli e Accardi hanno discusso proprio di Parisi, per il quale gli azzurri chiedono 15 milioni, in vista di un possibile addio di Mario Rui. Sul taccuino anche Baldanzi che potrebbe invece essere bloccato e lasciato un’altra stagione in prestito. Chiaro che una concorrenza del genere la Fiorentina debba anticiparla a tutti i costi se e quando è interessata a un calciatore.