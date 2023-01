Adani: “Italiano è il valore aggiunto della Fiorentina: avrà le sue colpe, ma certi giocatori non lo stanno aiutando. Burdisso? Poteva essere l’uomo di fiducia dell’allenatore”

Daniele Adani, ex difensore viola, ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno, soffermandosi anche su una delle figure dirigenziali che poco spesso vengono prese in considerazione:

“Un allenatore ha onori e oneri, vale per tutti. Italiano è un valore aggiunto per la sua serietà e ha cercato di sopperire ai problemi dell’attacco tentando di variare gli interpreti. La Fiorentina ha carenze davanti ma anche in altri ruoli: Dodo e Gonzalez sono tra questi”.

E ancora: “Ho molta stima in Italiano, ma non nego le sue mancanze nell’essere più sporco in alcune occasioni e partite difficili. Avere dei referenti calcistici è fondamentale per l’allenatore che rimane un uomo solo, c’è bisogno di uomini di fiducia: uno di questi, secondo me, poteva essere Burdisso, che invece è stato relegato al ruolo di scouting”.