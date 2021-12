Adani: “Vlahovic merita un tributo. Il serbo entra di diritto tra i 2000 più forti. Lui al pari di Haaland, Sancho, Foden e Vinicius”

L’ex difensore tra le altre della Fiorentina, Daniele Adani, da tempo estimatore di Vlahovic, ha parlato a “90° Minuto”, su Rai 2, a proposito del bomber viola: “Lui vince sempre, pensiamo in che condizioni sta lavorando ed è un classe 2000. Conosco Firenze e so cosa voglia dire lottare contro una piazza come quella della Fiorentina, che molte volte per questa situazione contrattuale non ti appoggia. Il serbo è il capocannoniere del campionato e merita un tributo. Solo lui sa dove potrà arrivare ed è giusto che decida lui il suo futuro. Giocatori classe 2000 così forti nel mondo ce ne sono quattro o cinque: mi vengono in mente Vinicius, Sancho, Foden e Haaland e lui entra in quella famiglia, di diritto”.