Addio Milenkovic? No grazie, non c’è fretta. Ma per il reparto difensivo viola spuntano nomi importanti

Cessione di Milenkovic? Per il momento è un “no grazie”. Il mercato della Fiorentina non ha bisogno di spingere il serbo lontano da Firenze e, nonostante questo, i nomi per sostituirlo, nel caso, ci sono già. Il preferito è il francese Robin Le Normand della Real Sociedad, ma il giocatore costa tra i 20 e i 25 milioni. Tanto, ma la formula per un suo possibile arrivo a Firenze sarebbe il prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nel mirino ci sono finiti anche Acerbi e Kjaer. Il primo vuole cambiare club dopo i dissidi con la tifoseria biancoceleste e non solo, ma per sostituire il serbo serve un destro. Il difensore del Milan invece è stretto ai rossoneri, almeno finché il club di Milano non trova un ‘alternativa là dietro. A riportarlo è La Nazione.