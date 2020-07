Adesso le opzioni ci sono: tra sorprese e delusioni, il reparto offensivo viola è in continua evoluzione

Nelle settimane che hanno preceduto la ripresa della Serie A abbiamo analizzato più volte l’abbondanza offensiva della Fiorentina e delle tante alternative che avrebbe avuto Iachini in questo finale di campionato. L’introduzione delle cinque sostituzioni aiuterà la squadra viola a sperimentare più modi di giocare in fase offensiva e questo lo abbiamo potuto notare già ieri quando l’allenatore viola al 75’ aveva cambiato l’intero attacco viola, passando dal trio Chiesa-Vlahovic-Ribery a Ghezzal-Cutrone-Kouame. Sia Ghezzal che Kouame sono assolute novità per questa squadra, visto che l’algerino non si era praticamente mai visto fino ad ora, mentre l’ivoriano è tornato in campo ieri dopo il grave infortunio al crociato. Con una disponibilità così ampia di attaccanti ci si aspetta qualcosa in più di un pareggio a reti bianche, ma questa potrebbe essere la vera arma in più della Fiorentina fino a fine stagione. Per un Chiesa in netto calo c’è un Kouame che scalpita. Ribery rimane Ribery, ma Ghezzal ha fatto vedere buone cose subentrando. Là davanti ancora poco incisiva la coppia Cutrone-Vlahovic. Senza scordarsi di Sottil. E se fino ad oggi la Fiorentina era costretta ad un atipico attacco a due, il tridente potrebbe essere l’opzione più valida da qui a fine campionato.

