Affibbiato: “Domenica finalmente il Franchi al 100%. La vendita dei biglietti con l’Empoli sta andando bene anche se ci aspettavamo di più”

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina, Ivan Affibbiato, è intervenuto su Radio Bruno a proposito dell’affluenza dei tifosi domenica al Franchi per il derby con l‘Empoli, la prima partita “Siamo finalmente tornati al cento per cento della capienza, la vendita sta andando bene anche se ci aspettavamo di più ma la paura del meteo ha un po’ condizionato: siamo oltre 20 mila biglietti, di cui 626 nel settore ospiti e c’è ancora tempo ovviamente. Le biglietterie sono regolarmente aperte, c’è disponibilità in tutti i settori e c’è un’iniziativa per le scuole in maratona”.