Agostinelli regala la Supercoppa Primavera alla Fiorentina! Rimonta incredibile dei ragazzi di Aquilani che trionfano ai rigori!

Empoli-Fiorentina 6-7 D.C.R (19′ Magazzù, 24′ Rizza, 62′ Agostinelli, 90′ Toci, 105′ Krastev, 119′ Fazzini)

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Andonov; Gentile (46′ Krastev) Lucchesi, Frison, Kayode (46′ Munteanu); Bianco, Corradini; Egharevba (74′ Petronelli, 106′ Rocchetti), Distefano, Agostinelli; Toci (90′ Favasuli).



A disp: Fogli, Dainelli, Ghilardi, Munteanu, Romani, Petronelli, Favasuli, David, Neri, Amatucci, Rocchetti, Krastev.

Allenatore: Alberto Aquilani.

VA AGOSTINELLI ED E’ GOL SOTTO L’INCROCIOOOO! 4-3 (7-6 complessivo) FIORENTINA E LA SUPERCOPPA E’ VIOLA!

Per l’Empoli va Degl’Innocenti: buona conclusione del numero 5 azzurro, gol e 3-3.

Per la Fiorentina va Favasuli: gran botta sotto la traversa! GOL e 3-2 Fiorentina!

Per l’Empoli va Fazzini: freddissimo l’8 azzurro che incrocia alla perfezione. Gol e 2-2.

Per la Fiorentina va Rocchetti: Tiro perfetto al sette alla sinistra di Hvalic! 2-1 Fiorentina.

Per l’Empoli va Logrieco: VOLA ANDONOV E PARA! Si resta sull’1-1!

Per la Fiorentina va Corradini: apre il piattone il capitano, gol ed è 1-1!

Per l’Empoli va Pezzola: pallone alle stelle. 1-0 Empoli, la Fiorentina ora può pareggiare tutto.

Per la Fiorentina va Munteanu: palla fuori. Incrocia il romeno che spedisce sul fondo. 1-0 Empoli.

Per l’Empoli va Rizza: Andonov intuisce ma il terzino empolese è precisissimo. 1-0 Empoli.

Sorteggio effettuato dai capitano Corradini e Fazzini. A brevissimo al via i calci di rigore.

Finiscono i tempi supplementari, 3-3, si andrà così ai calci di rigore al Castellani.

120′ Animi molto caldi dopo il gol empolese e volano rossi in panchina. Espulso David per la Fiorentina ed altri componenti degli staff.

119′ GOL DELL’EMPOLI. Incredibile gol di Fazzini che spedisce al sette con un destro incredibile dal limite dell’area, da posizione anche molto defilata. 3-3 e tutto di nuovo in parità. Perla pazzesca del capitano azzurro.

118′ Entra Ghilardi ed esce Agostinelli per la Fiorentina.

118′ Espulso Bianco, che rimedia il doppio giallo fermando il contropiede empolese partito con Degl’Innocenti.

116′ Cross insidioso di Renzi da destra, pallone pericoloso che si alza, attento Andonov che in presa alta fa la sua palla.

115′ Esce Evangelisti ed entra Logrieco per l’Empoli.

113′ Evangelisti allontana via un pallone a gioco fermo e si prende il giallo.

112′ Cross al centro di Rizza, Ignacchiti al centro si coordina col sinistro ma impatta male e spedisce fuori alla sinistra di Andonov.

110′ Giallo per Corradini.

109′ DISTEFANO! Contropiede viola, Favasuli serve Distefano a sinistra, il numero 7 si accentra e calcia a rete, deviazione di Hvalic e salvataggio sulla linea di Pezzola! Ad un passo dal 4-2 la Fiorentina.

106′ L’Empoli sostituisce Boli con Fini.

106′ Entra Rocchetti per Petronelli. Aquilani inserisce un terzino puro per un’ala.

106′ Via al secondo tempo supplementare, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo supplementare. La Fiorentina ha ribaltato tutto con Krastev, ed ora siamo 3-2 viola.

105′ 1 minuto di recupero.

105′ GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna Krastev! Corner stupendo a rientrare di Bianco ed il roccioso bulgaro trafigge sottomisura Hvalic con un tocco di testa precisissimo!

102′ Sempre più stanchezza, come inevitabile, tra i 22 in campo. Entrambe le squadre cercano di rendersi pericolose, ma spesso con poca lucidità.

99′ Resta a terra Asllani, stanco ed arrivato alla gara non in perfette condizioni. Entra Renzi al suo posto.

95′ Angolo di Bianco prolungato da Munteanu di testa, Hvalic esce in modo coraggioso anticipando di un soffio Petronelli, poi Krastev non riesce ad intervenire. Riparte l’Empoli e c’è la chiusura decisiva di Favasuli, autore di un recupero eccezionale su Heimisson lanciato a rete.

94′ Buon dialogo tra Bianco, Corradini e Favasuli, la Fiorentina spinge a sinistra ed ottiene un corner. Continua a premere la Viola.

91′ HEIMISSON! Errore gravissimo di Lucchesi e Krastev che non si intendono sul lungo lancio di Rizza, l’attaccante islandese salta Andonov ma si allarga troppo e col sinistro spedisce fuori.

90′ Aquilani inserisce il 2004 Favasuli al posto di Toci, uscito acciaccato dal campo. Quarto cambio per la Fiorentina.

90′ Via al primo tempo supplementare. FORZA VIOLA!

Finisce qui! Si va ai tempi supplementari al Castellani! Grandissima rimonta della Fiorentina che sotto di 2 reti al termine del primo tempo riesce a riagganciare l’Empoli con Agostinelli e Toci. 2-2 e tutto in parità, ora altri 30 minuti di gioco ed eventuali rigori per decidere chi vincerà la Supercoppa Primavera.

90′ 4 minuti di recupero.

90+1′! Super parata di ANDONOV! Uscita stupenda col piede del portiere viola su conclusione di Heimisson in scivolata!

90′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! 2-2 all’ultimo respiro! Tutto in parità al Castellani! Punizione al centro, Krastev fa da sponda e segna Toci di testa!

88′ Numero incredibile di Asllani in area di rigore, elastico e dribbling secco su Bianco, il numero 8 viola però non molla ed interviene in modo rischiosissimo ma pulito strappando palla al calciatore avversario.

86′ Si riaffaccia in avanti l’Empoli, tiro di Degl’Innocenti che non crea alcun problema ad Andonov.

84′ Manovra palla a terra la Fiorentina e Distefano mette in difficoltà la difesa empolese, sgusciando via ed ottenendo un corner. Sulla battuta di Bianco Krastev commette fallo su Boli.

80′ Si surriscaldano gli animi e prende il giallo Lucchesi che si battibecca con Bonassi rimasto a terra dopo un contrasto.

79′ Ammonito Agostinelli che entra duro in ritardo su Boli.

78′ Cambio per l’Empoli: dentro Heimisson al posto di Magazzù.

77′ Ancora un tiro in porta, di Agostinelli, pallone che però termina alto. Bel servizio di Distefano per il 10 viola che però stavolta non calibra bene il tiro.

75′ Gran pallone filtrante di Munteanu per il taglio di Petronelli, il neoentrato arriva sul pallone ma non riesce ad indirizzarlo in porta, spedendo fuori in scivolata. Continua a premere incessantemente la Fiorentina.

74′ Esce Egharevba, entra Petronelli. Terzo cambio viola.

73′ TOCI! Servito da Distefano a centroarea la punta albanese controlla bene e si gira ma calcia troppo debolmente e centrale per impensierire Hvalic.

72′ Perde palla malamente e poi commette fallo Egharevba, oggi molto sotto tono. Giallo per l’esterno gigliato.

70′ Pericolosa ancora la Fiorentina con l’accelerazione e cross di Agostinelli verso Egharevba, Rizza interviene alzando un campanile chiamando all’uscita coi pugni Hvalic, che allontana la minaccia. Poi è Corradini a crossare non trovando per poco Egharevba. Ora è forcing viola.

69′ Cambio per l’Empoli: fuori Rossi, dentro Bonassi. Esce anche Villa ed entra Ignacchiti.

68′ Bianco suggerisce per Toci che serve di prima sulla corsa Egharevba, ottimo taglio dell’ex Chievo che sgomita con Rizza e non riesce a controllare e andare al tiro, esce Hvalic chiudendo la porta.

64′ Inerzia della sfida adesso completamente ribaltata con la Fiorentina che si spinge nella metà campo empolese con violenza. Manca ancora tanto ed i ragazzi di Aquilani hanno tutto il tempo per cercare di portarsi in parità.

62′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Lampo di Agostinelli che a sinistra salta con rabbia qualità e forza Boli e scaglia un destro prodigioso all’incrocio dei pali da posizione defilata! 2-1, gara riaperta!

61′ Ogni volta che può ripartire l’Empoli è minaccioso. Stavolta è Rossi che sfonda nell’area viola innescato da Villa ma non riesce a fare male alla difesa viola e conclude fuori.

57′ MUNTEANU! Inizia finalmente a macinare gioco la Fiorentina ed il romeno da ottima posizione ben smarcato da Corradini mette fuori di poco in diagonale dai 20 metri.

55′ Corner ottenuto da Egharevba, colpisce di testa Lucchesi sulla battuta di Bianco ma spedisce alto. Buona occasione per il centrale viola, purtroppo non sfruttata.

53′ Ammonizione per Fazzini che commette un classico fallo tattico su Distefano.

52′ Adesso l’Empoli può fare la partita che preferisce, ripartendo in contropiede in velocità. La Fiorentina prova a costruire dal basso grazie a Krastev ed a pungere con Munteanu, Toci e Distefano.

50′ Ammonito Villa per un duro fallo su Corradini.

49′ MAGAZZU’! Follia di Krastev che sbaglia completamente il passaggio per Andonov, la punta empolese salta secco Andonov ma col mancino a porta sguarnita conclude clamorosamente altissimo. Fiorentina graziata.

49′ Ottima trama viola con Distefano che serve Munteanu, il numero 9 riesce a girarsi e calciare a rete da buona posizione, pallone però alto sopra la traversa.

48′ Subito una potenziale grandissima chance per la Fiorentina con Distefano che suggerisce benissimo per Munteanu scattato tra i due centrali empolesi, il romeno però inciampa nel pallone in modo goffo non riuscendo a controllarlo, azione che sfuma.

46′ Subito due cambi per Aquilani. Entrano Krastev e Munteanu, fuori Gentile e Kayode.

46′ Inizia la ripresa, Forza Viola!

Fine primo tempo. Fiorentina sotto di due reti al Castellani in virtù dei gol di Magazzù e Rizza. Nella seconda frazione i ragazzi di Aquilani dovranno cercare di rimettersi in carreggiata.

42′ KAYODE! Pallone invitante dalla destra per il terzino viola, che servito da un lungo traversone di Gentile controlla male in area e viene fermato in uscita da Hvalic, commettendo poi fallo sul portiere empolese.

41′ TOCI! Fiorentina finalmente pericolosa, prima con Agostinelli che viene fermato in area di rigore con un intervento un po’ veemente di Pezzola, poi colpo di testa di Toci su cross di Distefano con palla alta di poco. Il portiere empolese Hvalic nell’occasione era scivolato, se il pallone fosse stato nello specchio della porta sarebbe senza alcun dubbio stato gol.

38′ Non riesce a pungere la Fiorentina, che appare ora in evidente difficoltà nel creare pericoli alla difesa dell’Empoli. Troppi errori in fase di gestione della palla e rifinitura da parte dei calciatori di Aquilani.

34′ Prova a reagire la Fiorentina, con Kayodè che mette al centro un ottimo cross, Egharevba dalla parte opposta va al tiro col destro, pallone messo in corner dalla difesa empolese.

32′ Bellissima iniziativa di Lucchesi sugli sviluppi di un corner. Il difensore mancino salta prima Rizza e poi Fazzini, ottenendo un buon calcio di punizione sulla zona sinistra, a ridosso dell’area di rigore empolese. Agostinelli calcia malissimo il piazzato stavolta, pallone passa che Evangelisti può allontanare senza alcun affanno.

31′ Toci lotta con carattere e scarica un bel pallone per Bianco al limite dell’area, tiro del centrocampista viola ben murato da Asllani.

30′ Perde il contrasto Agostinelli che si fa superare troppo facilmente da Boli, palla in verticale del terzino dell’Empoli e pronta uscita di Andonov ad anticipare Villa.

27′ Fiorentina in difficoltà dopo i due gol subiti in pochi minuti. La squadra di Aquilani ora dovrà cercare di reagire al doppio colpo per tentare di rimettere in piedi una sfida che si è messa molto male.

24′ GOL DELL’EMPOLI! Bellissima azione della squadra di Buscè che va in gol con Rizza. Conclusione splendida del terzino sinistro di casa su assist perfetto no look di Fazzini. Niente da fare per Andonov, trafitto in diagonale. Tutto troppo facile per i padroni di casa, che raddoppiano con facilità. 2-0.

20′ Ammonito Bianco, che protesta eccessivamente dopo un fallo commesso.

19′ GOL DELL’EMPOLI. Coast-to-coast micidiale di Boli, conclusione di sinistro del terzino francese dal limite dell’area e sulla ribattuta di Andonov il più lesto è Magazzù che brucia Gentile e mette in rete. 1-0.

18′ TRAVERSA CLAMOROSA DI AGOSTINELLI! Stupenda conclusione a giro sopra la barriera del fantasista pugliese, pallone che colpisce la parte alta dell’incrocio dei pali e termina poi sul fondo! Grande occasione per la Fiorentina.

17′ Recupero alto della Fiorentina grazie a Kayode e Bianco, punizione interessante guadagnata ai 25 metri dal centrocampista viola.

14′ Lancio lungo per Magazzù che prova a scappare via alla difesa viola, molto bravo però l’italotedesco Gentile che segue attentamente la punta empolese, gli taglia la strada e subisce fallo.

12′ Pericoloso l’Empoli in contropiede. Boli fa viaggiare Magazzù a destra, l’ex Inter entra in area ma tarda troppo l’assist al centro, buona la chiusura di Lucchesi che si rifugia in corner.

11′ Bel pallone di Fazzini per Magazzù, è veloce il numero 11 empolese che cerca al centro Villa sbagliando però la misura, recupera la difesa viola.

7′ Bel pallone di Bianco per Kayode a sinistra, il terzino ivoriano sgasa sulla fascia e serve a rimorchio Agostinelli, che da ottima posizione però controlla male e si fa rubare palla, non riuscendo a calciare in porta.

5′ Buona la pressione di Agostinelli che ruba palla e smarca Bianco a sinistra, il numero 8 viola sfida Boli e Degl’Innocenti guadagnando un corner. Sugli sviluppi dell’angolo conclusione di Gentile da fuori che non crea problemi a Hvalic.

3′ Inizio aggressivo della Fiorentina, che pressa altissimo l’Empoli e prova poi ad uscire col consueto giropalla. La posta in palio è alta e certamente c’è grande voglia di cercare di imporsi fin da subito.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio dell’arbitro Fontani. Presenti in tribuna i dirigenti viola Daniele Pradè, Nicolas Burdisso e Valentino Angeloni.

Manca sempre meno al match di Supercoppa Italiana Primavera tra Fiorentina e Empoli. Allo Stadio Carlo Castellani si sfideranno i viola, detentori della Coppa Italia Primavera vinta in finale contro la Lazio la scorsa stagione. Di fronte a loro gli azzurri di Antonio Buscé, vincitori del campionato Primavera 1 nella scorsa stagione. Dopo il sesto posto nella regular season, i toscani hanno inscenato uno splendido percorso playoff, all’interno del quale sono riusciti ad eliminare, nell’ordine, Juventus, Inter e l’Atalanta in finale. Per la squadra guidata da Alberto Aquilani si tratterà della quarta finale giocata nelle ultime quattro stagioni. I giovani viola inoltre vorranno rifarsi dopo il k.o. di un mese fa subito in campionato proprio contro gli azzurri. Fischio d’inizio alle 17.00 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.