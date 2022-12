Al momento nessun input per “sgasare” sul mercato

Occhi vigili ma, per ora, nessun affondo. Il mercato della Fiorentina deve ancora ufficialmente partire eppure al momento non sembra essere in arrivo l’input da parte della proprietà per dare la sgasata a quelle trattative che dovranno servire a completare un organico fin qui in grado di chiudere il 2022 al decimo posto della Serie A.

Un piazzamento che, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ai piani alti del club, ha lasciato un discreto amaro in bocca (se pur addolcito dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Conference) anche – e soprattutto – alla luce degli investimenti fatti in estate e dell’ennesimo ritocco verso l’alto del monte ingaggi. Eppure non per questo l’area tecnica sembra disposta a farsi trovare impreparata, pur volendo in prima istanza aspettare il rientro degli infortunati.