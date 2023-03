Alla Fiorentina basta un autogol del Lecce per vincere la quarta partita di fila in campionato

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Lecce 1-0 (27 ‘aut. Gallo)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora (85′ Duncan); Gonzalez (85′ Ikone), Barak (85′ Bonaventura), Saponara (69′ Sottil); Kouame (69′ Cabral).

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina vince 1-o contro il Lecce: decisivo per i viola l’autogol di Gallo nella prima frazione di gioco.

90’+3 Che occasione per la Fiorentina in ripartenza! Pallone per Bonaventura che però non ferma il pallone, va al tiro Amrabat ma il suo tiro esce di pochissimo vicino al secondo palo!

90’+2 Bella falcata di Ikone che va poi a servire Bonaventura, il quale calcia dalla distanza verso la porta trovando però la parata di Falcone.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

89′ Ammonito Umtiti nel Lecce.

87′ Occasione per il Lecce, con Ceesay che va ad impattare in area un cross su calcio di punizione ma manda fuori il pallone.

85′ Triplo cambio per la Fiorentina: escono Mandragora, Barak e Gonzalez, vanno in campo Bonaventura, Duncan e Ikone.

83′ Va al tiro da fuori Mandragora, pallone deviato da Baschirotto.

82′ Altro cambio per il Lecce: esce Colombo, tocca a Ceesay.

80′ Sottil va ad innescare Cabral, il quale prova ad andare via per due volte ad Umtiti prima che quest’ultimo possa allontanare il pallone.

77′ Altro doppio cambio nel Lecce: escono Gonzalez e Gendrey, vanno in campo Helgason e Cassandro.

74′ Si fa rivedere in fase offensiva il Lecce, ma la difesa viola legge in anticipo le intenzioni degli avversari.

71′ Ammonito subito Maleh per un fallo commesso su Gonzalez.

70′ Cambi anche nel Lecce: esce Blin, tocca all’ex di turno Maleh. Fuori anche Strefezza, fa il suo ingresso in campo Oudin.

69′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Saponara e Kouame, vanno in campo Sottil e Cabral.

66′ Gioco spezzettato dai continui fischi dell’arbitro in questa fase di gara, ma la Fiorentina continua a stazionare nella metà campo avversaria.

63′ Azione tutta in velocità di Gonzalez, che si presenta in area del Lecce ma interviene Falcone con uscita aerea.

62′ Ammonito Igor per fallo commesso su Colombo.

59′ Kouame stoppa un lancio profondo e serve l’accorrente Gonzalez, il quale però calcia altissimo.

56′ Dodô va al cross per Kouame che di testa manda verso il secondo palo il pallone, lo controlla Falcone mentre scorre sul fondo.

53′ Contatto sospetto in tra Hijulmand e Gonzalez che si era inserito nell’area dei salentini, l’arbitro non ravvisa irregolarità.

50′ Tentativo in girata di Saponara, pallone che si impenna e finisce tra le braccia di Falcone.

47′ Va al tiro diretto in porta di Di Francesco , para e respinge la conclusione Terracciano.

46′ Inizia il secondo tempo.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Fiorentina in vantaggio per 1-0.

43′ Pallone vagante in area, con Gonzalez che prima lo colpisce in acrobazia e poi ci prova anche da terra.

40′ Numerosi falli commessi nella metà campo viola, l’arbitro però non interrompe il gioco.

37′ Cross di Mandragora da sinistra, va di testa Saponara ma non centra il bersaglio.

34′ Cross per Colombo che prova ad avvitarsi di testa in area, Terracciano blocca comodamente il pallone.

30′ Fiorentina che dopo il vantaggio va al doppio della velocità; il Lecce si è invece schiacciato sulle retrovie.

27′ GOOOOOL!!!!!! Cross di Saponara per Gonzalez, che tenta di andare alla conclusione ravvicinata ma Gallo lo anticipa e devia il pallone in porta! 1-o per la Fiorentina!

25′ Calcio di punizione battuto da Biraghi, va Barak di testa sul primo palo ma il pallone finisce fuori.

24′ Il primo ammonito della gara è Blin per un intervento in ritardo su Gonzalez.

22′ Giro palla lento della Fiorentina che permette al Lecce di impostare al meglio il gioco quando in fase di costruzione.

19′ Ancora Lecce all’attacco, con Strefezza che prova il tiro potente da destra in area ma non trova il bersaglio.

18′ Lecce che risponde con il colpo di testa in area di Colombo, pallone che finisce alto.

17′ Break della Fiorentina a centrocampo, con Saponara che si invola verso la porta e da appena dentro l’area lascia partire un destro che si alza di poco sopra la traversa!

14′ Barak serve Biraghi che prova ad inserirsi in area, ma si allunga il pallone più del dovuto.

11′ Sta mancando di precisione la Fiorentina, soprattutto a centrocampo.

8′ Dodô inneggia un duello nello stretto con i centrali del Lecce che alla fine allontanano il pallone verso il centrocampo.

6′ Lancio di Milenkovic per Gonzalez, lo anticipa Falcone in uscita mettendo in pallone in fallo laterale.

3′ Lecce che si fa vedere subito in fase offensiva: cross di Strefezza in area, allontana il pallone Amrabat.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Alle 15:00 andrà in scena Fiorentina-Lecce, partita valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Italiano vuole chiudere alla grande prima della sosta, allungando ulteriormente una striscia di vittorie che dura da ben sei partite in tutte le competizioni. Il Lecce è reduce invece da tre sconfitte senza gol e vuole trovare punti utili a mettersi al sicuro il prima possibile.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire sul nostro sito la diretta testuale della partita. Per aggiornare basta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.