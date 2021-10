Alla ricerca del fortino perduto

Lontano dal Franchi la Fiorentina ha raccolto 9 punti dei 12 punti in totale. Come evidenzia La Repubblica, in trasferta il ritmo è notevole e soltanto il Napoli, non a caso capolista a punteggio pieno, fin qui le ha vinte tutte. È al Franchi che però Italiano dovrà cercare di ripristinare quel che per la Fiorentina è sempre stata una garanzia: un campo difficile per tutti, quello viola.

Che da domani avrà un alleato in più: si va verso il tutto esaurito in periodo di emergenza Coronavirus: ovvero intorno ai 30 mila spettatori (capienza al 75%). Il Franchi deve tornare a essere il fortino dei viola, a partire da domani e dalla sfida contro il Cagliari ( ore 15) del nuovo allenatore Mazzarri. Tra una settimana, dopo la trasferta a Roma contro la Lazio, i viola torneranno al Franchi per affrontare lo Spezia.