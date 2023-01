Alla scoperta del giovanissimo talento Rubino: “Ho sempre avuto l’abbonamento, la Fiorentina è un’emozione fortissima. E l’amicizia con Martinelli…”

Il calciatore della Fiorentina Under 17 Tommaso Rubino è uno dei talenti più preziosi del settore giovanile viola. Ecco le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali del club: “Da tanto tempo sogno di girare nell’ambiente dello stadio. Stare in uno spogliatoio come quello della prima squadra è un qualcosa che vorresti sempre raggiungere. Numero preferito? Il sogno sarebbe la 10“.

Sul suo ruolo preferito: “Mi piace ricevere palla sotto la punta, in una posizione da cui posso vedere gli attaccanti e servirli. Apprezzo, comunque, anche vedere la porta. Chi mi rappresenta della prima squadra? Direi Bonaventura e le sue caratteristiche, mi piace perché è tecnicamente fortissimo”.

E aggiunge: “Con chi sogno di giocare in futuro? Tommaso Martinelli, un amico strettissimo per me. Ci ho passato anche qualche partita in panchina. Cos’è per me la Fiorentina? Semplicemente un’emozione fortissima. Abito dietro allo stadio e ho sempre avuto l’abbonamento, quindi vedere e sentire i tifosi è bellissimo. Sognare in grande? Beh, esordire con la maglia con cui sono nato”.

Sul Viola Park: “Devo dire che è uno spettacolo, soprattutto per il pensiero che potrebbe diventare casa mia. Condividere l’ambiente con i calciatori della prima squadra ti fa cambiare mentalità“.