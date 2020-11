Che cosa potrebbe succedere in questi giorni? La Fiorentina, si legge su Tuttosport, parla di “situazione fluida”. Qualcosa dunque si muove e non c’è da dare per scontato niente. Potrebbe succedere di tutto, anche se Commisso, deluso dalla sconfitta di Roma, sembra intenzionato a concedere un’altra chance a Iachini per la gara di sabato al Tardini. Il club è un bivio, mentre la classifica è stagnante.

