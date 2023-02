All’Inter serve Lukaku (e un uomo in più) per superare il Porto in Champions League

Dopo il Napoli ieri sera, anche l’Inter trova il successo in Champions League e lo fa grazie ad una rete di Romelu Lukaku. Ai nerazzurri è servita però la superiorità numerica per sbloccare il risultato, a seguito dell’espulsione di Otavio per doppia ammonizione arrivata al 78′. Pochi minuti dopo, difatti, è arrivato il gol dell’attaccante belga di Inzaghi, che era subentrato dalla panchina proprio nella ripresa.

Nell’alta sfida di Champions, il Manchester City di Guardiola non è andato oltre l’1-1 in Germania contro il Lipsia, ripreso nel secondo tempo da una rete del croato Gvardiol.